Laurea honoris causa a Ruffini dall'Uca, 'un a.d visionario'

(ANSA) - MILANO, 04 LUG - L'amministratore delegato di Moncler, Remo Ruffini, è stato insignito della Laurea Honoris Causa in Arts - Fashion and Entrepreneurship dalla University for the Creative Arts (UCA), una delle più prestigiose università specialistiche del Regno Unito, come riconoscimento del suo eccezionale contributo nei campi della moda e del business.

Questa mattina Ruffini ha partecipato alla cerimonia di laurea presso la Royal Festival Hall di Londra dove ha ricevuto formalmente la laurea honoris causa, insieme a centinaia di studenti che si sono laureati all'UCA. Il Professor Bashir Makhoul, Vicerettore della University for the Creative Arts, ha dichiarato: "Remo Ruffini è un amministratore delegato visionario. Nei suoi 20 anni alla guida di Moncler ha trasformato l'azienda in uno dei marchi del lusso più desiderati al mondo. Da tempo ammiriamo la sua leadership, la sua passione e la sua creatività, valori che stanno molto a cuore alla University for the Creative Arts. Siamo entusiasti di accoglierlo nella nostra community, come straordinaria fonte di ispirazione ed esempio per tutti i nostri studenti".

Con la toga e il tocco da laurea, Remo Ruffini ha dichiarato: "Questo riconoscimento mi dà l'opportunità di guardare indietro al mio percorso professionale e riconoscere lo straordinario contributo di tutti i colleghi e partner che mi hanno accompagnato in questi anni, ispirando e tracciando la storia di Moncler con creatività, visione e capacità di execution. Il successo non è mai di uno solo, la vetta si raggiunge sempre insieme". (ANSA).