L'inflazione dell'area dell'euro è vista in netto calo a giugno secondo la stima flash di Eurostat: la stima è del 5,5% rispetto al 6,1% di maggio. Restano elevato il tasso di alimentari, alcolici e tabacco (11,7%, rispetto al 12,5% di maggio), seguiti dai beni industriali non energetici (5,5%, dal 5,8% a maggio). In netto calo la componente energetica (-5,6% dal -1,8% di maggio).