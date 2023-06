Borsa: l'Europa allunga dopo l'inflazione, Milano +0,9%

(ANSA) - MILANO, 30 GIU - Le Borse europee incrementano i rialzi con l'inflazione nell'eurozona in calo a giugno. Milano sale dello 0,9% con Erg (+3%) sempre in prima fila. Francoforte sale dello 0,85%, Parigi dello 0,8%. Più indietro Londra a +0,56%.

Lo spread tra Btp e Bund scende sotto i 168 punti e anche il rendimento del decennale italiano cala a 4,12%.

Tra le commodity ritorna sopra i 35 euro il prezzo del gas che lima il calo allo 0,4%. Sempre in rialzo il petrolio con il wti che punta i 71 dollari al barile (+1%) e il brent oltre i 75 (+1,4%). L'euro resta debole sul dollaro con cui scambia a 1,0840. (ANSA).