Fs, 'gare per 3,6 miliardi di euro assegnate in 72 ore'

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - Ammontano a oltre 3,6 miliardi di euro, di cui 2 milairdi per le opere di Rfi e 1,6 per quelle di Anas "le gare assegnate e lanciate in 72 ore dal Polo Infrastrutture di Fs: dalla Roma-Pescara all'Anello di Palermo e la Potenza-Metaponto, dal collegamento tra la stazione di Bergamo e l'Aeroporto Orio al Serio al Corridoio plurimodale Adriatico Itinerario Maglie - Santa Maria di Leuca SS 275". E' quanto spiega un comunicato del gruppo secondo cui "oltre 1 miliardo è dedicato ai lavori di manutenzione delle reti ferroviarie e stradali in tutto il territorio nazionale".

"Le gare di questi giorni - rileva òa nota - rientrano nel piano del Gruppo FS e dell'Ad Ferraris per rendere il sistema di trasporti del Paese più integrato, performante, veloce, accessibile e intermodale sia per i passeggeri che per le merci con un investimento di oltre 180 miliardi in infrastrutture ferroviarie e stradali nei prossimi 10 anni. Ad oggi, sono già attivi 4mila cantieri in tutta Italia per oltre 49 miliardi di euro tra nuove opere e manutenzione delle linee esistenti. Il Pnrr, con circa 24 miliardi affidati a Rfi di cui oltre l'80% già in fase realizzativa, ne rappresenta una parte importante per realizzare opere che entreranno in funzione entro il 2026".

