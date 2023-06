Borsa: Milano ok (+0,5%) con l'Europa, incerti i futures Usa

(ANSA) - MILANO, 28 GIU - Piazza Affari prosegue bene intonata (+0,51%) insieme agli altri listini europei (Parigi +0,8%, Francoforte +0,75%, Londra +0,66%) con i riflettori che restano puntati sui lavori del forum della Bce a Sintra mentre i futures di Wall Street sono contrastati. Il Dj cresce mentre lo S&P 500 e soprattutto il Nasdaq restano in lieve calo per la debolezza dei produttori di chip a causa della ventilata nuova stretta dell'amministrazione americana sull'export alla Cina.

A Milano, che prende atto del dato sull'inflazione in leggero rallentamento in Italia, oltre a Prysmian (+2,83%) e a Stm (+2,17%) è salita sul podio Tim (+2,59%) mentre in fondo al paniere principale si muovono Tenaris (-0,77%), Fineco (-0,41%) e Unicredit (-0,44%).

Sul mercato obbligazionario i rendimenti dei titoli di Stato a partire dai treasuries e dal bund sono in leggera flessione. Tra le materie prime i prezzi del petrolio salgono di pochi punti percentuali, al pari del gas. Al palo le quotazioni dell'oro visto che ormai sono svanite le prospettive di tagli dei tassi alla luce dell'inflazione che persiste e rappresenta una cattiva notizia per il metallo giallo. (ANSA).