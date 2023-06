(ANSA) - MILANO, 15 GIU - E' operativa Isybank, la nuova banca digitale di Intesa Sanpaolo che si rivolge ai 4 milioni di clienti del gruppo fruitori prevalentemente dei servizi bancari digitali e orientati al mobile banking. La nuova banca digitale è stata presentata a Milano dal ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, e da numerosi manager del gruppo.

Isybank è uno dei pilastri del piano d'impresa di Intesa Sanpaolo 2022-2025 che prevede 5 miliardi di euro di investimenti per tecnologia e crescita del gruppo. Oltre 650 milioni sono destinati alla realizzazione di Isybank, di cui 128 milioni sono stati investiti nel 2022, altri 152 milioni sono stimati nel 2023. "Sono convinto che isybank rappresenti per l'Italia un punto di forza, la dimostrazione che in questo paese siamo in grado di fare cose eccellenti a livello mondiale", sottolinea Messina, convinto che questa banca rappresenti "un punto di forza indiscutibile per Intesa, ma anche un elemento di cui il paese deve essere orgoglioso". Intesa Sanpaolo "cresce - aggiunge il ceo - ed è in grado di portare anche un esempio di come si possa fare innovazione nel nostro paese". Il piano per la tecnologia e la crescita impiegherà direttamente 4.000 persone di Intesa Sanpaolo tra riconversioni professionali e assunzioni di profili specifici, 2.000 delle quali nel solo ambito It. Ad oggi sono già 400 gli specialisti dedicati alla nuova banca digitale. (ANSA).