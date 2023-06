Scannapieco (Cdp), per Tim tempi più lunghi del previsto

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Sulla trattativa per la rilevare la società della rete di Tim "i tempi saranno probabilmente più lunghi di quello che uno immagina, vedremo quello che accade ma non drammatizzerei. Ci sarà bisogno di tempo e lo scenario è in evoluzione". Lo ha detto l'amministratore delegato di Cdp, Dario Scannapieco, alla Festa dell'Innovazione del Foglio, parlando dell'offerta di acquisto presentata con Macquarie e alternativa a quella del fondo americano Kkr.

"L'Italia - dice l'ad di Cassa depositi e prestiti - è al terz'ultimo posto in Europa come utilizzo della fibra da parte di tutti noi, abbiamo due società che hanno sinergie che possono essere sfruttate perché non ha senso creare due reti per erogare il servizio. La scelta di separare la rete e sviluppare la concorrenza sui servizi come accade sull'elettricità o su altri fronti mi sembra una scelta, che è quella che ha portato avanti il managment di Tim, sostenibile". (ANSA).