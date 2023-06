Ue, 'l'Italia non ha ancora presentato proposta RepowerEu'

"L'Italia non ha ancora presentato il nuovo capito del RepowerEu da aggiungere al Pnrr" nell'ambito della revisione del piano. Lo ha detto una portavoce della Commissione Ue precisando che comunque "sono in corso contatti permanenti".

La portavoce ha parlato di capitolo aggiuntivo al Pnrr per utilizzare i 2,7 miliardi a disposizione dell'Italia per accelerare la transizione energetica dal RepowerEu, precisando che deve trattarsi di "nuove misure e nuovi investimenti" e non di trasferimento di risorse. Le modifiche al Pnrr, ha poi aggiunto la portavoce, possono comunque essere chieste se giustificate da motivazioni oggettive.