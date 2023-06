I ricavi pubblicitari di Twitter negli Usa in calo del 59%

(ANSA) - NEW YORK, 05 GIU - I ricavi pubblicitari di Twitter negli Stati Uniti nel periodo che va dal primo aprile alla prima settimana di maggio sono stati 88 milioni di dollari, in calo dell'59% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Lo riporta il New York Times citando una presentazione interna alla società che cinguetta.

Una performance, aggiunge il quotidiano citando alcuni documenti, che non è destinata a migliorare a breve. Il personale addetto alla pubblicità di Twitter è preoccupato dalla possibilità che l'aumentare dei discorsi di odio e della pornografia sul social pesi sulla decisione degli inserzionisti a mantenere le distanze da Twitter. (ANSA).