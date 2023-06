Borsa: L'Europa allunga con Wall Street, Parigi +1,7%

(ANSA) - MILANO, 02 GIU - Le Borse europee allungano ulteriormente il passo con l'avvio positivo di Wall Street. Già tonici con i dati sull'occupazione negli Stati Uniti, i listini del Vecchio Continente viaggiano spediti anche per effetto della spinta del comparto immobiliare.

Tra le Piazze migliori Milano (+1,4%, Ftse Mib a 26.634 punti) e, soprattutto, Parigi (+1,7%) in attesa stasera del giudizio di S&P su rating sovrano. Francoforte è abbastanza stabile (Dax +1,1%) e Londra segna un 1,28% guardando a Fitch che valuterà il rating del Regno Unito.

Lo spread lima ancora con il differenziale tra Btp e Bund che scende a 177 punti così il rendimento del decennale italiano che si assesta al 4,06%. Tra le commodity il gas è in saliscendi con il Ttf marginale a 23 euro al megawattora (+0,33%). Il petrolio conferma il rialzo con il wti che si avvicina a 72 dollari al barile (+2,5%) e il brent oltre quota 76 dollari (+2,49%).

L'euro è sempre debole e scambia a 1,0751 dollari. (ANSA).