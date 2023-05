Borsa: l'Asia va in ordine sparso, la Cina vede l' 'Orso'

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - Seduta in ordine sparso per le principali Borse asiatiche, con Tokyo (+0,3%) e Seul (+0,9%) che tengono la parità, Sydney poco mossa (-0,1%) e i listini cinesi ancora fiacchi, per i timori su una ripresa economica fragile, a cui si aggiungono le tensioni geopolitiche e la debolezza dello yuan.

Shanghai cede lo 0,7%, Shenzhen lo 0,5% e Hong Kong lo 0,5%.

L'indice delle società cinesi quotate ad Hong Kong, l'Hang Seng China Enterprises, perde lo 0,4% e vede l'Orso, entrando in una fase di mercato ribassista per effetto di un calo superiore al 20% rispetto al massimo dello scorso 27 gennaio.

L'accordo sull'innalzamento del debito americano, che dovrà però ottenere l'approvazione del Congresso, fa calare i rendimenti dei titoli di Stato Usa e promette una riapertura positiva di Wall Street, ieri chiusa per il Memorial day, i cui future sono in moderato rialzo, al pari di quelli europei.

Tra i dati macro attesi oggi a cui guarderanno gli investitori ci sono l'inflazione spagnola di maggio, gli indici di fiducia dell'Eurozona e quello dei consumatori statunitensi.

Sul fronte energetico avvio di giornata fiacco per il petrolio, con il Wti che cede lo 0,4% a 72,27 dollari al barile e il Brent in calo dello 0,8% a 76,46 dollari. (ANSA).