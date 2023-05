Pil Usa cresce dell'1,3% in primo trimestre, sopra attese

L'economia americana nel primo trimestre è cresciuta dell'1,3%, oltre le attese degli analisti e sopra la prima stima sul pil che indicava una crescita dell'1,1%.

L'economia tedesca è scesa dello 0,3% nel primo trimestre. L'ufficio tedesco di statistica Destatis ha così rivisto al ribasso la prima stima, che indicava una crescita zero nei primi tre mesi dell'anno. Il risultato è inoltre inferiore alle previsioni comprese tra un calo dello 0,1% o un risultato invariato.Anno su anno il ribasso è dello 0,5%. E l'alta inflazione continua a deprimere i consumi in Germania. Quelli delle famiglie sono calate nei primi tre mesi dell'1,2%. Colpita la spesa di cibo, abbigliamento e nuove automobili, settore che sconta anche la riduzione degli incentivi per i veicoli elettrici.

L'economia della Germania è ora in recessione avendo registrato, per due trimestri consecutivi, un calo del Pil. Dopo il ribasso dello 0,5% negli ultimi tre mesi del 2022 infatti, con la revisione della prima stima operata oggi dall'ufficio di statistica Destatis, da 0% a -0,3%, l'economia tedesca è entrata in quella che viene definita 'recessione tecnica'. Un dato che, peraltro, si confronta con delle variazioni positive negli altri paesi europei.

"L'economia tedesca ha attraversato una fase di debolezza quest'inverno. Ma nel corso dell'anno ci aspettiamo un notevole miglioramento". È questo il commento del ministero dell'Economia di Robert Habeck, rilasciato all'ANSA, sui dati dell'Istituto di Statistica federale, che hanno registrato la recessione tecnica in Germania. "Queste aspettative sono confermate dai dati attuali del Pil, che mostrano performance decisamente solide dell'industria, dell'edilizia, e dei servizi nel primo trimestre, mentre gli investimenti aumentano in modo sensibile", continua il ministero. (