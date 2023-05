Cdp Real Asset punta a 10 miliardi di investimenti in 3 anni

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - Cdp Real Asset è lo strumento che Cassa Depositi e Prestiti ha messo in campo per investire sull'abitare sociale, la riqualificazione di ex immobili pubblici, il settore turistico e la crescita nel mercato infrastrutturale italiano. L'obiettivo nel triennio è "arrivare a 5 miliardi di masse gestite" per investimenti complessivi generati sul territorio pari a 10 miliardi.

"La Sgr è stata costituita nei primi anni 2010, siamo intervenuti sul territorio con fondi immobiliari, poi nel turismo (una delle componenti più importanti del pil del nostro paese) per colmare i suoi gap" spiega Giancarlo Scotti, l'ad di Cdp Real Asset. "Nel 2022/23 post Covid ci siamo trovati in un nuovo contesto economico e sociale: così è nata Cdp Real Asset Sgr, società che gestisce 8 fondi immobiliari, con masse gestite per 3 miliardi, una 90ina di asset controllati direttamente".

