La tecnologia sostiene gli acquisti contro l'inflazione

In Italia la maggioranza dei consumatori (83%) dedica più tempo alla ricerca di offerte e prezzi convenienti a causa dell'attuale scenario economico, mentre il 37% afferma di aspettare momenti chiave - come Black Friday e saldi - per i propri acquisti. È quanto emerge dal Retail Report 2023 di Adyen - provider di servizi tecnologici per la gestione dei pagamenti – e il Centre for Economic and Business Research, realizzato coinvolgendo circa 36mila consumatori e 12mila commercianti in oltre 20 paesi.

In uno scenario inflazionistico, dal report emerge come personalizzazione dell’esperienza e fidelizzazione al marchio siano diventati elementi importanti per i consumatori italiani. Quasi la metà (48%) preferisce aziende e marchi che registrano le preferenze di navigazione online, per offrire un percorso d’acquisto personalizzato. Il 42% dei retailer italiani (52% a livello internazionale), per contro, afferma che è sempre più difficile classificare i clienti in base alla navigazione, rendendo più complesso soddisfarne le esigenze. Una buona percentuale degli intervistati in Italia, in più, afferma di ‘rimanere fedele’ a chi offre servizi ibridi, come la possibilità di acquistare online e restituire in negozio (60%), o l’opportunità di valutare un acquisto in-store per poi concluderlo online. Inoltre, il 35% dei consumatori italiani ha dichiarato di apprezzare come la tecnologia renda gli acquisti più veloci.

Dal lato dei retailer, il report evidenzia che solo il 20% dei marchi italiani ha già cominciato ad investire in soluzioni per il commercio unificato (il 17% a livello internazionale), il 33% dichiara di esserne in procinto e il 39% è in fase di valutazione.

Infine la ricerca rileva che le aziende a gestione unificata del business - che prevede l’unione dei pagamenti “off” e online in un unico sistema - hanno visto una crescita del 8% nel 2022, modello che, se adottato più diffusamente dai retailer, secondo il report proietterebbe il volume di affari italiano a 54,2 miliardi di dollari, mentre a livello globale potrebbe generare ricavi per 1,5 trilioni.

"La nostra ricerca ha evidenziato come l'uso della tecnologia, e in particolare del commercio unificato, possa supportare la crescita delle aziende” ha dichiarato Roelant Prins, Chief Commercial Officer di Adyen, aggiungendo che “In questo modo si ottiene un'efficace visione d'insieme dei clienti, permettendo di soddisfare le loro aspettative al momento dell’acquisto. Il retail è uno dei settori che si sta evolvendo più rapidamente in tutto il mondo e la tecnologia si sta affermando come fattore chiave nel garantire la resilienza del business nel contesto attuale"