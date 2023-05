Confindustria lancia un 'check up imprese' in tempo reale

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Servono "dati freschi che raccontino la situazione del sistema imprenditoriale in tempo reale". Il direttore del Centro studi di Confindustria, Alessandro Fontana, presenta il nuovo Real Time Turnover Index, elaborato dal centro studi con TeamSystem: "Un indicatore mensile sul fatturato in grado di tracciare tempestivamente l'andamento dell'attività economica delle imprese", prima di tutte le altre rilevazioni mensili. Progetto con i Giovani Imprenditori: "Strategico - dice il presidente Riccardo Di Stefano - per analizzare lo scenario e timonare le imprese" di fronte a "cambiamenti repentini". Il primo dato indica un rallentamento.

Con il nuovo indice il Centro studi di Confindustria "anticipa l'uscita dei dati ufficiali di quasi due mesi", si muove con largo anticipo per "fornire un quadro rappresentativo e tempestivo" alle imprese: oggi ha presentato l'indice Rtt relativo al mese di aprile mentre i dati Istat più aggiornati sul fatturato nell'industria sono stati presentati il 28 aprile e si fermano al mese di febbraio. Il Rtt sarà quindi, ogni mese, il primo dato disponibile sull'economia reale rispetto agli indici esistenti oggi. Inoltre, offre un dettaglio per territori (quattro macroaree), settori economici (quattro macrosettori) e dimensioni delle imprese (microimprese, Pmi e grandi imprese).

E, per Istituzioni e aziende, è un ulteriore strumento per analizzare le dinamiche in atto.

Il nuovo indice per il mese di aprile "evidenzia che l'attività delle imprese italiane , dopo due mesi molto positivi, ha registrato un rallentamento (indice a 96,4, posto pari a 100 il trend)": è un dato che "indica che l'economia potrebbe proseguire nel corso del 2023 la fase di espansione, sebbene a ritmi più attenuati". La frenata rilevata dall'indice non è uniforme tra settori, aree geografiche e fasce dimensionali.

Fanno meglio dell'aggregato le imprese del Mezzogiorno (117,7), quelle di medie dimensioni (98,7) e le attività industriali (98,5). (ANSA).