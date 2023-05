Borsa: Milano debole (-0,26%) col resto d'Europa, corre Tim

(ANSA) - MILANO, 10 MAG - Piazza Affari si conferma debole (-0,26%) con il resto d'Europa e coi futures su Wall Street in vista del dato sull'inflazione americana che sarà diffuso alle 14.30.

Si mette in luce Tim (+3,97%) nel giorno del cda sulla trimestrale, in attesa di capire quale sarà il futuro della rete. Bene anche Erg (+2,41%), Diasorin (+2,41%) e Pirelli (+1%) dopo i buoni risultati della tedesca Continental e alla vigilia di quelli del gruppo guidato da Marco Tronchetti Provera. In fondo al paniere principale è scivolata Banco Bpm (-2,45%) sulle prese di profitto, seguita da Amplifon (-1,78%), Mediolanum (-1,43%) che ha da poco diffuso i numeri del trimestre, e Inwit (-1,26%). Quest'ultimo ha interrotto il recente rally in Borsa dopo i dati dei primi tre mesi, giudicati solidi dagli analisti che non vedono tuttavia elementi - come osservano Citi e Mediobanca - per alzare il giudizio sul titolo.

Poco mossa Enel (+0,11%) in attesa dell'esito dell'assemblea chiamata a rinnovare il cda, in leggero aumento Fincantieri (+0,56%) che ha illustrato il piano confermando quanto già noto mentre Mondadori (+1,99%) ha accolto bene i risultati. (ANSA).