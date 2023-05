ANSA, conti in utile per il quinto anno

L'Assemblea dei Soci dell'ANSA, presieduta dal Presidente Giulio Anselmi, si è riunita oggi a Roma ed ha approvato il bilancio 2022 dell'Agenzia. Il bilancio, per il quinto anno consecutivo, ha evidenziato un utile di esercizio, pari per il 2022 a 773mila euro. I ricavi lordi da vendite e prestazioni sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto al 2021.

L'Assemblea ha poi deliberato l'aumento a 24 dei componenti il consiglio di amministrazione dell'Agenzia, che ha visto quindi l'ingresso di Mirja Cartia D'Asero (Il Sole 24ore spa); è stata allo stesso tempo ratificata la nomina dei consiglieri Antonio Rosario Garozzo (Domenico Sanfilippo Editore spa) e Corrado Corradi (GEDI News Network spa), già cooptati dal cda in sostituzione dei dimissionari Domenica Natale Enzo Ciancio Sanfilippo e Luigi Vanetti.

Il presidente Anselmi ha commentato con soddisfazione i positivi risultati dell'Agenzia, che ha visto recentemente l'incremento da 23 a 26 dei soci della Cooperativa, con l'ingresso de Il Nuovo Manifesto, Il Centro e Edizioni del Mezzogiorno: 'Questo rinnovato interesse del mondo dell'editoria nei confronti dell'Agenzia, assieme ai positivi risultati economici, sono il frutto dell'efficacia della gestione e dell'impegno assicurato dal personale in un periodo di grandi difficoltà come quello degli ultimi anni, caratterizzato da minacce e inquietudini che affollano lo scenario mondiale oltreché quello nazionale. Anche in questa situazione, l'ANSA ha confermato la sua leadership e ha proseguito nella sua tradizione di credibilità, affidabilità e garanzia di informazione di qualità'.

L'amministratore delegato Stefano De Alessandri ha ringraziato i soci per il costante sostegno e ha sottolineato che 'l'anno appena concluso ha visto ANSA proseguire nella politica di ampliamento della sempre più capillare presenza internazionale; parallelamente abbiamo proseguito negli investimenti tecnologici e completato la nostra offerta di servizi con l'entrata nel mercato del media monitoring, grazie alla collaborazione avviata con Volocom. I risultati raggiunti - ha concluso - confermano l'efficacia della nostra strategia industriale e ci incoraggiano a proseguire nella direzione intrapresa'.