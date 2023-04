Gentiloni: 'Prima si lavora a modifiche del Pnrr meglio è'

"Prima si riesce a mettersi al lavoro sulle modifiche" al Pnrr "meglio è". Lo afferma il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni a margine dei lavori del Fmi rispondendo a chi gli chiedeva aggiornamenti sulle modifiche al Pnrr che il governo deve presentare.

"Bisogna lavorarci il prima possibile e sono convinto che sia anche la consapevolezza del governo", dice Gentiloni sottolineando "la sfida della crescita resta per l'Ue e per l'Italia fondamentale: non possiamo rassegnarci a un ritorno a una crescita a zero virgola in Europa, e questo richiede che si lavori sugli investimenti. E questo per l'Italia vuol dire Pnrr".

"Non siamo spettatori neutrali, siamo alleati degli Stati Uniti", ha detto ancora Gentiloni a margine dei lavori del Fondo Monetario Internazionale, rispondendo a chi gli chiedeva dei rapporti fra Ue, Cina e Stati Uniti e all'approccio ritenuto diverso fra la presidente della Commissione Ue e il presidente francese Emmanuel Macron nella recente visita cinese.