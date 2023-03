Polo Burberry a Torino, rilevata parte del sito di Pattern

(ANSA) - TORINO, 28 MAR - Pattern cederà a Burberry la Business Unit dello stabilimento torinese dedicata alla progettazione e produzione dei prodotti del marchio Burberry.

L'operazione, che porterà nelle casse della Pattern 21 milioni di euro, non coinvolgerà nessuna delle altre aziende del Gruppo sul territorio italiano. Il closing dovrebbe essere perfezionato entro settembre, salvo eventuali proroghe, e coinvolgerà circa 70 persone dello stabilimento torinese.

"Questo è un momento importante per il nostro territorio, per le persone e per la nostra azienda da cui nasce oggi il Polo dell'Outerwear Tecnico del principale marchio inglese del lusso. Pattern cede la parte dedicata al cliente storico Burberry per costruire a Torino, nei prossimi 24 mesi, il nuovo headquarter del Gruppo e avere le risorse per proseguire con sempre più efficacia il percorso di crescita, completamente industriale, investendo sul territorio italiano" commentano Luca Sburlati, ceo del Gruppo Pattern, insieme a Francesco Martorella e Fulvio Botto, Fondatori e azionisti di maggioranza di Pattern.

Pattern, dopo un percorso di crescita tramite acquisizioni che ha portato il Gruppo oggi a contare 12 aziende in 7 regioni italiane, ottiene così ulteriori risorse per continuare con maggior forza il percorso di crescita industriale. Questa strategia contribuisce a confermare il ruolo del Piemonte come regione d'eccellenza dell'abbigliamento. L'operazione con Burberry permette infatti la creazione di un Polo dell'Outerwear Tecnico in Piemonte, che si unisce al distretto dei tessuti di alto pregio biellese e a quello del novarese della produzione di ready-to-wear dei grandi brand del lusso. (ANSA).