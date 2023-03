Ubs balza del 10% in Borsa, record da tre anni, + 7 miliardi di franchi di capitalizzazione

Non si arresta la corsa di Ubs alla Borsa di Zurigo, in scia all'ottimismo per l'acquisizione del Credit Suisse e dei suoi facoltosi clienti. Il titolo balza del 10%, segnando il rialzo più consistente da tre anni a questa parte e guadagnando oltre 7 miliardi di franchi di capitalizzazione, mentre in Svizzera montano le polemiche per i costi di un salvataggio finanziato con risorse pubbliche, sui rischi antitrust della concentrazione e sui possibili esuberi della fusione, che il Financial Times ipotizza possano essere a decine di migliaia.



Il salvataggio del Credit Suisse da parte di Ubs porterà a un taglio di decine di migliaia di posti di lavoro e il settore finanziario svizzero si sta già preparando a subire un duro colpo, scrive il Financial

Times nell'edizione online secondo cui i tagli dovrebbero

riguardare soprattutto le attività del Credit Suisse all'interno

della Svizzera e la sua banca d'investimento, che impiegano

complessivamente più di 30.000 dipendenti.



Per quanto sia troppo presto per quantificare quanti ruoli verranno eliminati "potrebbe trattarsi di un terzo dei 120.000 posti di lavoro del

gruppo combinato, dato che Ubs ridimensiona gran parte della

banca d'investimento e rimuove i ruoli sovrapposti in Svizzera".



"Credit Suisse, che alla fine del 2022 contava poco più di

50.000 dipendenti, era già al centro di un'ampia azione di

riduzione dei posti di lavoro, con 4.000 posizioni tagliate

finora quest'anno - scrive Ft -. Ma si prevede che

l'acquisizione comporterà la perdita del posto di lavoro di

molti dei 17.000 banchieri d'investimento del Credit Suisse, in

quanto Ubs sta riducendo la maggior parte dell'unità.

Ubs, che impiega 74.000 dipendenti in tutto il mondo, cercherà

anche di eliminare le sovrapposizioni di ruoli del Credit Suisse

in Svizzera, di chiudere filiali e di ridurre il personale in

posizioni amministrative".