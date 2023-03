Borsa: Europa scivola con le banche, giù i tassi dei titoli stato

Non si allenta la corrente di vendite che sta interessando i principali listini europei. La Borsa di Milano cede il 3,8%, con le principali banche tornate agli scambi dopo una raffica di sospensioni in asta di volatilità. A Piazza Affari sono in forte calo Mps (-7,2%), Unicredit (-7,8%), Intesa e Banco Bpm (-6,5%), Bper (-5,9%), Fineco (-6,2%).



Le Borse europee scivolano, con gli investitori che guardano alla prossima riunione della Bce in programma domani. Sotto i riflettori anche l'evoluzione del crollo di Silicon Valley Bank e gli eventuali sviluppi per le banche regionali americane. L'indice d'area stoxx 600 cede l'1,6%, appesantito dalle banche (-4,1%). Tra i principali listini sono in netto calo Parigi (-2,2%), Madrid (-2,5%), Francoforte (-1,7%) e Londra (-1,5%). Sul fronte valutario l'euro scende a 1,0671 sul dollaro.



I rendimenti dei titoli di Stato sono in netto calo. Lo spread tra Btp e Bund sale a 192 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,18% (-8 punti base). In netto calo anche il tasso del bund tedesco al 2,26% (-14 punti). Giù anche quelli della Spagna al 3,36% (-11 punti) e quello della Grecia al 4,22% (-6%). Seduta in forte flessione anche per titoli a due anni con il bund tedesco che cede 26 punti base al 2,59%. Il Btp italiano si attesta al 3,25% (-10 punti).