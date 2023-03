Giorgetti, sulla crisi di Svb: 'Sistema italiano solido, ha regole diverse'

Sul superbonus e il meccanismo della cessione del credito, "siamo dovuti intervenire d'urgenza per mettere in sicurezza i conti dello Stato ed evitare che nuovi illusi venissero attratti dalla trappola dello sconto in fattura. Mi stupisco che una parte della classe dirigente non lo capisca". Così il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, sottolineando che il meccanismo della super agevolazione sui lavori edilizi "ha generato 120 miliardi di debito maturato" che lo Stato "dovrà pagare". "Non potevamo procrastinare un solo giorno di più", ha aggiunto ribadendo che il Governo. "Non è disponibile a spostare la data del blocco".



"Le banche italiane sono solide. Le regole del nostro sistema bancario sono diverse da quello americano", è la risposta del ministro dell'Economia a chi gli chiedeva se era preoccupato per il sistema bancario italiano dopo il fallimento di Svb, a margine di un convegno sul bonus fiscale a Roma.