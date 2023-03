Usa: Altria punta su e-cig, compra Njoy per 2,75 miliardi

(ANSA) - NEW YORK, 06 MAR - Altria, il produttore delle Marlboro negli Stati Uniti, acquista la start up di e-cigarette Njoy per 2,75 miliardi di dollari in contanti. Njoy, che fra i suoi iniziali investitori ha contati su Peter Thiel e Bruno Mars, ha ricevuto lo scorso anno il via libera dalle autorità americane per la vendita dei suoi prodotti di vaping Ace.

