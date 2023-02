Borsa: Europa gira in flessione, future Wall Street negativi

(ANSA) - MILANO, 24 FEB - Inversione di rotta delle Borse europee a metà seduta. Il mercato, già cauto, guarda sempre ai tassi con le prossime mosse di Fed e Bce e, allo stesso tempo, vive l'incertezza del contesto geopolitico con la guerra in Ucraina ad un anno dall'inizio. Anche i future su Wall Street si confermano negativi mentre sono attesi una serie di macro tra cui l'indice dei prezzi anche per le spese personali, la fiducia del Michigan e le vendite di nuove abitazioni.

L'indice d'area del Vecchio Continente, lo Stoxx 600, è sotto la parità con la debolezza dei titoli legati ai beni di consumo, all'immobiliare e al tech. Tiene, invece, l'energia con il prezzo del gas che ad Amsterdam si avvicina ai 53 euro (+4%) e il petrolio che pur limando, vede il wti sotto i 76 dollari al barile e kil brent sopra gli 82 dollari. Tra i metalli l'oro è cedente e passa a 1.822 dollari l'oncia.

Tra le singole Piazze Milano perde lo 0,3% ma tiene i 27mila punti. A frenare tra i big è soprattutto e il credito con Bper (-2%), seguita da Unicredit (-1,26%), Banco Bpm (-1,13%). Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 188 punti mentre risale il rendimento del decennale italiano al 4,37%. Sotto la lente resta Tim (+0,69%) con i riflettori accesi sempre sulla rete nel giorno del cda. Resta poi in vista Saipem (+3%). Francoforte cede lo 0,5% mentre l'economia nel quarto trimestre si è contratta di più rispetto al dato preliminare (-0,4% rispetto a -0,2%). Cedente anche Parigi (-0,47%) mentre tiene Londra (+0,24%). Sul fronte dei cambi l'euro è sotto 1,06 sul dollaro.

(ANSA).