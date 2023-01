Borsa: Europa negativa attende Wall Strett, Milano -0,4%

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - Le Borse europee proseguono in calo in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono negativi.

L'attenzione è rivolta alle prossime decisioni delle banche centrali sul rialzo dei tassi, con il capo economista della Bce, Philip Lane, che smorza le aspettative degli investitori circa una politica meno aggressiva. Poco mosso l'euro che si attesta a 1,0821 sul dollaro. Si arresta, invece, la corsa dell'oro che si attesta a 1.909 dollari l'oncia (-0,3%).

L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,2%. Andamento negativo per Milano (-0,4%), Madrid (-0,3%) Londra e Parigi (-0,2%), Francoforte (-0,1%), quest'ultima dopo l'indice Zew sulla fiducia economica che migliora oltre le attese e torna positivo a 16,9 punti.

I principali listini europei sono appesantiti dal comparto immobiliare (-1,1%) e dall'informatica (-1%). In flessione anche le utility (-0,9%), con il prezzo del gas che scende a 54,5 euro al megawattora (-1,7%). Male anche l'energia che cede lo 0,5, mentre il petrolio torna a rialzare la testa con il Wti che sale a 80,22 dollari al barile (+0,4%) e il Brent a 85,4 dollari (+1,2%). Vendite sulle banche (-0,5%) e le assicurazioni (-0,03%). In lieve rialzo i rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund sale a 186 punti, con il tasso del decennale italiano al 4,04%.

A Piazza Affari si mette in mostra Leonardo (+3,7%), con la raccomandazione Buy di Goldman. In luce anche Tenaris (+3,1%) e Recordati (+2,2%). Vendite su Diasorin e Iveco (-1,8%), Fineco (-1,7%), Intesa e Stellantis (-1,3%), Enel (+1,2%). (ANSA).