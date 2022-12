Borsa: Milano tiene con spread e Tim, scivola Mps

(ANSA) - MILANO, 23 DIC - Ultima seduta prima della pausa natalizia senza sussulti per le Borse europee: a Milano l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,27% a 23.877 punti, l'Ftse all share in crescita dello 0,27% a quota 25.889. Londra ha segnato un rialzo dello 0,05%, mentre Parigi ha perso lo 0,2% e Francoforte ha guadagnato uno speculare 0,2%.

Sostanzialmente piatta anche Mosca, mentre prosegue il crollo del prezzo del gas che ha chiuso in calo del 9% a 82 euro al Megawattora, ampiamente sotto quota 88 euro toccata il 23 febbraio scorso alla vigilia dell'invasione dell'Ucraina. Il metano appare tra l'altro insensibile al rialzo del prezzo del petrolio, che ha raggiunto gli 80 dollari al barile dopo la riduzione della produzione di greggio annunciata dalla Russia.

Giornata sostanzialmente tranquilla per lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni, con il rendimento del prodotto del Tesoro al 4,47%. In questo contesto in Piazza Affari il titolo migliore tra quelli a elevata capitalizzazione è stato Tim, salito del 2,3% con un clima costruttivo nei colloqui tra governo e azionisti. Bene anche Leonardo e Iveco, saliti di circa due punti percentuali.

Qualche vendita su Stm e Ferrari, in calo dello 0,7%. Tra i gruppi 'minori', forte ribasso per Mps, che ha ceduto il 3,5% a 1,96 euro. (ANSA).