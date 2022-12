Bankitalia: economia frena, banche siano attente a rischi

"Nonostante le buone connotazioni di patrimonio e redditività, è chiaro come l'evoluzione del quadro macroeconomico in rallentamento imponga" alle banche "un'attenta valutazione dei rischi prospettici e richieda un approccio proattivo, degli intermediari vigilati in primis ma anche delle autorità di vigilanza". Lo afferma Alessandra Perrazzelli vice direttrice Generale della Banca d'Italia nel suo intervento al comitato esecutivo Abi secondo cui "l'aleatorietà del contesto impone alle banche di rivedere prontamente gli scenari utilizzati per la classificazione dei prestiti e riconoscere senza ritardi le perdite attese".



"Se finora le banche hanno complessivamente beneficiato del rapido percorso di normalizzazione della politica monetaria, nel medio-lungo periodo gli effetti della restrizione monetaria sugli equilibri economico-patrimoniali degli intermediari dovranno essere pienamente valutati".