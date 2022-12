Meloni, in manovra non condoni ma solo norme di buon senso

"Abbiamo in mente uno Stato alleato delle imprese e dei lavoratori, ma anche uno Stato amico di famiglie e cittadini", dice la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio all'assemblea di Confesercenti.



Parla del taglio del cuneo e prosegue sul "pacchetto di norme denominato tregua fiscale. Anche qui, si sono dette e scritte tantissime cose su questa scelta. La verità è molto più semplice di quella che spesso viene raccontata - sottolinea - nessun condono o colpo di spugna, nella manovra ci sono norme di buon senso, vantaggiose per lo Stato, per le famiglie e per le imprese" e "sostegno all'economia reale".



"Il sostegno all'economia reale - aggiunge Meloni - passa

anche dall'innalzamento del tetto dei pagamenti in contanti e

dalla possibilità che l'obbligo di accettare i pagamenti

elettronici sia previsto solo per quei pagamenti che superano

una certa soglia". "Sono due scelte che il Governo rivendica", sottolinea. "Certo, siamo all'inizio del lavoro ma - prosegue - la strada è tracciata: vogliamo fare del Governo la casa delle imprese e del

made in Italy e voi del made in Italy siete gli interpreti più

autentici", dice alla platea di pmi e artigiani.