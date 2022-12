Prezzi guerra: oro e petrolio in rialzo, giù il gas

(ANSA) - MILANO, 09 DIC - Materie prime in rialzo fatta eccezione per il gas con gli analisti che vedono un buon livello di stoccaggio nonostante le temperature rigide.

Il petrolio registra nuovi aumento dopo l'interruzione di un importante oleodotto negli Stati Uniti. Il Wti sale a 72,09 dollari al barile, con un incremento dello 0,9%, mentre il Brent si attesta a 76,59 dollari (+0,6%). In flessione le quotazioni del gas che scendono a 136 euro al megawattora (-1,4%).

Sul fronte dei metalli si registra l'aumento dell'oro a 1.793 dollari l'oncia (+0,6%), dell'argento a 23,10 dollari (+1,7%) e del nichel (+1,7%). In calo l'alluminio (+0,9%) e lo zinco (-0,6%).

Tra le materie prime alimentari in lieve rialzo il grano con quello duro a 847 dollari (+0,3%) per il future da 5mila bushel, l'unità di misura statunitense per i cereali, e quello tenero a 749 dollari (+0,4%). (ANSA).