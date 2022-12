Sciopero generale Usb, disagi per chi viaggia

Giornata di sciopero generale oggi proclamato dall'Usb e dagli altri sindacati di base e conflittuali, "per protestare contro le misure messe in campo dal governo Meloni con la legge di bilancio 2022". Nella mattinata - fa sapere il sindacato - ci sono alte adesioni e disagi per il trasporto locale con diversi treni soppressi della Trenord a Milano, rallentamenti sulla linea C e sulla Termini Centocelle a Roma e stop sulla metro A. A Napoli - il sindacato sottolinea che è chiusa la Linea 1 della Metropolitana così come le funicolari Centrale, Montesanto e Mergellina mentre c'è un servizio ridotto per tram, bus e filobus.

A Roma sono possibili disagi dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio (fascia di garanzia prima delle 8.30 e dalle 17 alle 20). A Milano le metropolitane - spiega Atm - "sono garantite per tutta la giornata. Potrebbero esserci conseguenze sul servizio dopo le 18. Bus, tram e filobus potrebbero non essere garantiti dalle 8:45 alle 15.00 e dopo le 18.00". La fascia di garanzia è infatti tra le 15.00 e le 18.00.