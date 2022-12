Superbonus:Patuelli, sciogliere il nodo gordiano delle norme

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - "Bisogna sciogliere il nodo gordiano" delle norme relative al superbonus "una volta per tutte". Lo ha detto il presidente dell'Abi Antonio Patuelli all'evento 'La recessione che verrà' organizzato da Il Messaggero MoltoEconomia, ribadendo come le modifiche introdotte dal dl quater di una rateizzazione da 5 a 10 anni, non bastano e anzi creano problemi "ai venditori, i costruttori", rimandando così alla proposta avanzata dall'Abi con l'Ance.

Patuelli ha ricordato come sul superbonus in questi anni ci sono state "decine di mofiche normative per risolvere la questione. Per evitare abusi e mi sembra il minimo" ma anche con "norme ad effetto retroattivo" che hanno creato problemi alle imprese che si erano mosse. (ANSA).