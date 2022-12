Innovazione: Angi, con giovani e digitale si sviluppa Paese

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - "Il digitale, le nuove tecnologie e i giovani talenti rappresentano i punti cardine su cui rilanciare l'ecosistema del nostro Paese e come Angi, in qualità di punto di riferimento dell'innovazione digitale in Italia, siamo lieti di vivere questo momento da protagonisti, dialogando con le principali Istituzioni italiane ed europee. E, affiancati dalle principali 'corporate' italiane ed internazionali, di poter dare il nostro contributo e prezioso sostegno alla valorizzazione del made in Italy, dei giovani talenti e dei programmi di 'open innovation' che mirano a rafforzare" l'economia nazionale. A dirlo il presidente dell'Angi (Associazione giovani innovatori) Gabriele Ferrieri, nel corso dell'edizione 2022 degli Oscar dell'innovazione, consegnati a Roma, al Museo dell'Ara pacis. Si tratta di 'best practices e 'case history' che, "partendo dai territori, stanno creando così tanti hub e centri di eccellenza sull'innovazione. Le tante storie di eccellenza che abbiamo sentito oggi rappresentano proprio quelle testimonianze di quei giovani che ce la stanno facendo, e che rappresentano al meglio il nostro Paese", conclude. (ANSA).