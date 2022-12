Cambi: euro apre in rialzo sul dollaro a 1,045

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - Apertura in rialzo per l'euro sui mercati che sfrutta il generale indebolimento del dollaro dopo che il presidente della Fed Powell ha annunciato un allentamento della velocità del rialzo dei tassi. Il biglietto verde, che aveva corso negli ultimi mesi propio in scia alla stretta monetaria Usa, perde terreno verso la moneta unica che scambia a 1,045 (+0,4%). In Asia lo yen sale dell'1% a 136,29. (ANSA).