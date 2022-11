Borsa: Europa apre positiva, Francoforte +0,52%

(ANSA) - MILANO, 30 NOV - Le Borse europee partono in rialzo in una giornata che guarda soprattutto al discorso, in serata, del presidente della Fed, Jerome Powell.

Parigi sale dello 0,24% con il Cac 40 a quota 6.706 punti. Londra guadagna lo 0,34% con il Ftse 100 a 7.541 punti. Francoforte è a +0,52% con il Dax a 14.430 punti (ANSA).