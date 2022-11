Fiera Milano acquisisce il 25% di Ge.Fi.

(ANSA) - MILANO, 23 NOV - Fiera Milano ha acquisito il 25% del capitale sociale di Ge.Fi. spa player italiano leader nell'organizzazione di fiere ed esposizioni commerciali, tra le quali Artigiano in Fiera, ospitata annualmente da Fiera Milano nella venue di Rho. Lo comunicato la steffa Fiera Milano in una nota.

Il corrispettivo per il 25% di Ge.Fi., fissato a 11,75 milioni, è stato corrisposto al closing con regolamento in cassa da parte di Fiera Milano. E' altresì previsto un earn-out, da corrispondersi a seguito dell'approvazione del bilancio 2025 di Ge.Fi., in ragione del raggiungimento di specifici obiettivi stabiliti nel Business Plan di Ge.Fi.. Sono inoltre previste delle forme di tutela della partecipazione di minoranza detenuta da Fiera Milano in linea con le prassi di mercato. "Grazie a questa operazione - si legge nella nota - Fiera Milano e Ge.Fi.

intendono consolidare una partnership strategica duratura volta a sviluppare nuove traiettorie di crescita per le due aziende, sfruttando il potenziale sinergico connesso al perseguimento di obiettivi di sviluppo comune in un settore chiave per il sistema Italia".

"Stiamo lavorando assiduamente per creare sinergie e accrescere il posizionamento di Fiera Milano e dei suoi partner - ha commentato l'ad e direttore generale di Fiera Milano, Luca Palermo -. Questa operazione, che rappresenta un passo importante verso l'esecuzione del nostro piano strategico Conn.e.c.t. 2025, si inserisce in un percorso di crescita e consolidamento iniziato pre-pandemia. L'acquisizione del 25% di Ge.Fi. ci permette di attivare delle sinergie significative e di accrescere la redditività del Gruppo e, allo stesso tempo, potenziare le competenze in ambito organizzativo, digitale e specifico del catering. Il nostro obiettivo di medio periodo è quello di sviluppare il potenziale attraverso la creazione di una piattaforma di servizi digitali e tradizionali, introducendo nuovi concept, facendo leva sulle competenze organizzative e le relazioni di Ge.Fi". (ANSA).