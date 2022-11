Borsa: Europa riduce calo dopo le vendite Usa, Milano -0,3%

(ANSA) - MILANO, 16 NOV - Riducono il calo le principali borse europee dopo il rialzo sopra le stime delle vendite al dettaglio Usa in ottobre. Milano cede lo 0,3%, Londra lo 0,11% e Parigi lo 0,4% . Più deboli Francoforte (-0,8%) e Madrid (-0,9%), al di sopra comunque dei minimi segnati nella mattinata. Contrastati i futures Usa, in lieve rialzo sul Dow Jones e in speculare calo sul Nasdaq, scongiurato il rischio di un inasprimento del conflitto dopo i frammenti di missile caduti ieri in territorio polacco. In calo il greggio (Wti -1,36% a 85,73 dollari al barile) e soprattutto il gas naturale (-5,9% a 116,79 euro al MWh) dopo le indiscrezioni sullo 'schema di meccanismo di correzione del mercato del gas' dell'Ue. In rialzo i petroliferi Bp (+1,7%), TotalEnergies (+1,32%) e Shell (+0,72%) a differenza di Eni (-0,46%). Prese di beneficio su Saipem (-2,53%), positiva Tenaris (+1,05%).

Sotto pressione il comparto dei semiconduttori da asm-Osram (-3,77%) ad Asm (-3,95%), più cauta Stm (-1,13%). Difficoltà anche per il comparto auto a partire da Mercedes (-6,26%), costretta a ridurre i prezzi di listino di due modelli elettrici in Cina per far fronte alla concorrenza locale. Pesano anche Porsche Holding (-5,13%), Volkswagen (-4,4%) e Renault (-3,9%), più cauta invece Stellantis (-2,14%). Contrastate Unilever (+0,88%) ed Henkel (-0,89%) così come i bancari: salgono Caixa (+1,55%) e Banco Bpm (+0,35%), deboli invece SocGen (-2,05%), Credit Agricole (-1,42%) e Barclays (-1,3%). Più caute Commerzbank (-0,35%), Intesa (-0,1%) e Unicredit (-0,45%).

