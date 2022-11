Intesa Sanpaolo cede quota Nexi per 584 milioni

(ANSA) - MILANO, 15 NOV - Intesa Sanpaolo ha concluso con successo la cessione di circa 67 milioni di azioni ordinarie di Nexi, corrispondenti a circa il 5,1% del capitale e all'integrale partecipazione precedentemente detenuta, a un prezzo di 8,7 per azione ordinaria, attraverso una procedura di accelerated bookbuilding.

Il corrispettivo complessivo è risultato pari a circa 584 milioni, precisa una nota.

Intesa Sanpaolo (Imi - Corporate & Investment Banking), BofA Securities e JP Morgan hanno agito in qualità di joint bookrunner per l'operazione. (ANSA).