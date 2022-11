Bayer: in terzo trimestre utile a 546 milioni

(ANSA) - MILANO, 08 NOV - Bayer nel terzo trimestre ha visto i ricavi crescere del 5,7% a 11,281 miliardi, l'ebitda del 17,3% a 2.451 miliardi e l'utile netto è balzato a 546 milioni di euro e l'utile per azione core è aumentato del 7,6% a 1,13 euro.

Il free cash flow è diminuito dell'11,1% a 1,738 miliardi di euro. La società, si legge in una nota, è stata in grado di ridurre il proprio indebitamento finanziario netto a 35,884 miliardi di euro al 30 settembre, in calo dell'1,9% rispetto al 30 giugno 2022. "Nonostante l'aumento dell'inflazione e i problemi della catena di approvvigionamento globale, siamo stati nuovamente in grado di aumentare le vendite e gli utili", ha affermato Werner Baumann, presidente del consiglio di amministrazione, durante la presentazione della trimestrale dopo aver confermato le prospettive del gruppo per il 2022. "Siamo sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi finanziari per l'intero anno che abbiamo sollevato ad agosto". (ANSA).