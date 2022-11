Borsa: Europa ritraccia leggermente con Ny, Milano +0,78%

(ANSA) - MILANO, 07 NOV - Le Borse europee, dopo l'avvio positivo di Wall Street, ritracciano leggermente con Milano che però resta sempre in testa (Ftse Mib +0,78% a 23.488 punti).

Sempre sugli scudi Tim (+9,96%) e Mps che tra stop & go, sale di oltre l'11% teorico. Unicredit lima il calo all'1,9% (12,8 euro, sui massimi da fine febbraio) in scia alla ricostruzione del Financial Times secondo cui l'anno scorso il gruppo bancario italiano avrebbe registrato contrasti con la Bce sul piano dei dividendi e sulla mancata uscita dalla Russia. Tra le altre Piazze, Francoforte segna un +0,4%,. Piatta Parigi mentre Londra si conferma in flessione (-01,8%). L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, sale di mezzo punto con tecnologici e immobiliare sotto acquisto.

Stabile lo spread tra Btp e Bund in area 215 punti con il rendimento del decennale italiano al 4,43%. Sul fronte delle commodity il gas prosegue in calo (-5,4%) con il Ttf ad Amsterdam sotto i 109 euro al megawattora. Quanto ai cambi l'euro, dopo aver toccato la parità con il dollaro, viaggia a 99,94 cent sul biglietto verde. (ANSA).