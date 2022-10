Fs: Rfi aggiudica fornitura rotaie per 1,1 miliardi di euro

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha aggiudicato la fornitura di oltre 200 mila tonnellate di acciaio, per un importo di 1,1 miliardi di euro, attraverso due procedure. Lo si legge in una nota.

La prima attraverso un affidamento con confronto competitivo che ha consentito l'aggiudicazione di cinque lotti per un importo complessivo di oltre 946 milioni di euro: lotto 1 a JSW Steel Italy Piombino S.p.A. (236.736.500 euro); lotto 2 a ArcelorMittal Poland, S.A (208.328.120); lotto 3 a Voestalpine Rail Technology GmbH (189.389.200); lotto 4 a Saarstahl Rail (170.450.280); lotto 5 a ArcelorMittal Espana, S.A (142.041.900).La seconda con affidamento a JSW Steel Italy Piombino per 153.725.000 euro, sulla base di quanto previsto dall'art. 2, comma 3 del decreto semplificazioni.

Gli affidamenti permetteranno di soddisfare il fabbisogno di rotaie necessario per l'avanzamento degli interventi Pnrr e delle attività di manutenzione che si attestano intorno alle 43.000 rotaie da 108 metri all'anno. (ANSA).