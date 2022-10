Alleanza Assicurazioni: 1,6 mld raccolta primo semestre 2022 +6%

(ANSA) - GENOVA, 10 OTT - "Nel primo semestre 2022 la nuova produzione di Alleanza Assicurazioni ha raggiunto 1,6 miliardi, in crescita del 6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente". E' il dato illustrato dall'amministratore delegato della compagnia del Gruppo Generali Davide Passero ai Magazzini del Cotone di Genova durante la convention annuale della società.

"Abbiamo chiuso il 2021 con oltre 3 miliardi di nuova raccolta, in crescita del 33% nel triennio a partire da fine 2018, il record storico della compagnia in 124 anni di storia, quest'anno siamo vicini a limare al rialzo il risultato in un contesto di mercato negativo che segna il -11% nel primo semestre 2022", sottolinea Passero ringraziando il lavoro svolto dagli 11 mila consulenti assicurativi della compagnia.

"Naturalmente il grosso della nostra attività è stato nel ramo vita, noi siamo la quarta compagnia del ramo vita del Paese, - ricorda - nondimeno stiamo crescendo in tutti i settori in particolare in quello della protezione con un portafoglio complessivo che supera i 300 milioni di euro, un grande traguardo perché significa che stiamo facendo bene il nostro mestiere, che non è solo gestire bene i risparmi ma mettere la famiglie al coperto dai rischi". Oggi l'indice di solvibilità della compagnia si attesta al 265%. (ANSA).