Borsa: Europa peggiora con Wall Street, Milano -1,3%

(ANSA) - MILANO, 06 OTT - Le Borse europee peggiorano, in scia con Wall Street e con il rialzo del prezzo di petrolio e gas. Nel Vecchio continente Piazza Affari è la peggiore con il Ftse Mib che cede l'1,3% a 21.071 punti. Tornano in tensione i rendimenti dei titoli di Stato con il decennale inglese che sale al 4,22% (+20 punti) e quello italiano al 4,52% (+7 punti).

Tra i principali listini in netto calo Madrid (-1,1%), Londra e Parigi (-1%) e Francoforte (-0,5%). Sui mercati pesano le utility (-2,1%) con il prezzo del gas che inverte la rotta e sale a 174 euro al megawattora (+0,2%). Male anche il comparto azionario dell'energia (-1,5%), con il petrolio in aumento dopo l'Opec+. Il Wti sale a 88 dollari al barile (+0,3%) e il Brent a 93,5 dollari (+0,2%).

A Piazza Affari continuano pesanti le banche con Mps (-5,2%).

Male anche Fineco (-4,2%) e Banco Bpm (-3,6%). Scivolano Enel (-3,7%) e Hera (-3,6%). Positiva Eni (+0,2%) mentre corre Pirelli (+1,5%). (ANSA).