Borsa: Europa e Milano (+2,5%) in corsa dopo Wall Street

(ANSA) - MILANO, 04 OTT - Mercati azionari del Vecchio continente tutti sempre in fortissimo rialzo dopo l'avvio di Wall street: soprattutto sull'ipotesi che le banche centrali posano rallentare nella stretta monetaria, la Borsa di Parigi guida il gruppo con un rialzo di oltre tre punti percentuali, seguita da Francoforte (+2,7%), mentre Amsterdam, Madrid e Milano salgono di oltre due punti percentuali e mezzo.

Bene anche Londra che cresce del 2,1%, mentre gli indici azionari di Mosca oscillano attorno alla parità anche sulle tensioni per gli sviluppi militari in Ucraina. Lo spread resta attorno ai 230 punti dell'apertura con il rendimento del Btp sul 4,14%, mentre l'euro è in recupero sul dollaro a quota 0,99. Gas debole (-3%) a 164 euro al megawattora, con il petrolio che tiene sugli 85 dollari al barile.

In Piazza Affari tra i titoli principali il migliore è Moncler che sale del 6%, seguito da Fineco (+5%). Molto bene anche Tim che cresce di quattro punti a 0,2 euro, mentre Atlantia ondeggia sulla parità.

Nel paniere a minore capitalizzazione cede oltre l'1% a 24,3 euro.

Piatti a Milano i titoli Mfe-Mediaset dopo l''annullamento' della vendita della televisione francese M6, i cui titolo a Parigi crolla del 9% a 11,3 euro. (ANSA).