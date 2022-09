Spread: Pagani, finanza pubblica chiara per fiducia mercati

(ANSA) - ROMA, 28 SET - "Rimane cruciale mantenere la fiducia di mercati verso il nostro Paese con una finanza pubblica prudente, chiara e ben leggibile dagli investitori". ' E' quanto afferma Fabrizio Pagani gia' capo della Segreteria Tecnica del Mef e attualmente Global Head of Economics Muzinich & Co. in merito alle turbolenze dello spread. "Politiche monetarie che rimarranno necessariamente a lungo restrittive - spiega - eventi geopolitici e crisi energetica scuotono i mercati e quindi si moltiplicano le fibrillazioni su azioni, bond e valute. L'alert riguarda anche i titoli di Stato della Zona Euro, tra cui il nostro Btp, ma non ci sono prevenzioni verso l'Italia". (ANSA).