Gb:giù sterlina, voci rialzo d'emergenza Bank of England

(ANSA) - ROMA, 26 SET - La Bank of England potrebbe intervenire d'emergenza con un rialzo dei tassi a seguito del crollo della sterlina, dei mercati azionari britannici e dei titoli di Stato di Londra per via dei forti tagli alle tasse annunciati dal nuovo governo conservatore. Lo riporta il Financial Times secondo cui voci in tal senso si stanno diffondendo sui mercati. Secondo gli analisti consultati dalla Bloomberg, nella prossima riunione di novembre la banca potrebbe alzare i tassi di 190 punti con un percorso che potrebbe portarli al 5,9% entro l'estate prissima.

La mini-manovra di bilancio annunciata dal neo governo britannico, nonostante i segnali di recessione imminente, è stata accolta molto male dai mercati finanziari. Il rendimento dei titoli di Stato a dieci anni è balzato oltre il 4% per la prima volta dal 2010 mentre la sterlina è crollata toccando un minimo di 1,035 sul dollaro, vicino alla parità. L'indice Ftse-100 della Borsa di Londra ha perso l'1,4% per poi risalire a -0,77% portando il calo da inizio anno a -25%. (ANSA).