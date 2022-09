Borsa: Milano resta migliore d'Europa dopo Wall Street

(ANSA) - MILANO, 26 SET - L'avvio leggermente negativo di Wall Street non ha mosso i mercati azionari del Vecchio continente, con Piazza Affari che sale di un punto percentuale, confermandosi dopo il voto la Borsa più solida in Europa, dove i listini azionari oscillano attorno alla parità, con Londra in calo dello 0,2% e Madrid in ribasso di mezzo punto percentuale.

L'intervento della presidente della Bce Lagarde non ha cambiato il clima, che resta molto nervoso sui titoli di Stato: lo spread tra Btp e Bund oscilla su quota 238 dopo aver toccato un massimo di giornata a 240 punti base, con il rendimento del prodotto del Tesoro al 4,46%. Ancora più evidente la tensione sui prodotti a scandenza più ravvicinata, sia a due sia a cinque anni.

I mercati sembrano guardare ai rischi recessione, con il gas che scende del 7% a 172 euro, il petrolio che prova a riguadagnare gli 80 dollari al barile, mentre l'euro resta debole contro il dollaro su quota 0,966. In questo clima in Piazza Affari Fineco e Tim salgono di oltre il 4%, con Enel debole in calo di due punti percentuali, seguita da Eni che perde l'1,3%. (ANSA).