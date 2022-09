Borsa: Europa prende coraggio, Milano allunga a +0,95%

(ANSA) - MILANO, 13 SET - Le Borse europee prendono più coraggio e allungano il passo con i future su Wall Street postivi in attesa del dato dell'inflazione americana previsto per le 14.30.

Milano sale dello 0,95% con l'evidenza di Tim (+2,44%) e Fineco (+2,6%) e fuori dal paniere principale di Mps che guadagna un 5%, con una nuova inversione di marcia. Lo spread è stabile a 223 punti con il rendimento del decennale italiano al 3,87%.

Tra gli altri listini Francoforte guadagna lo 0,7% per nulla turbata dall'inflazione armonizzata confermata a settembre all'8,8% e dall'indice Zew peggio delle stime. Parigi segna un +0,65% e Londra +0,5%.

L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, è in rialzo di mezzo punto con i titoli legati ai servizi al consumo che fanno da traino. In recupero anche energia, finanziari e industriali.

Il gas, in attesa che l'Ue definisca il pacchetto sull'energia, cede uno 0,31% a ridosso dei 190 euro al megawattora dopo un minimo di giornata 181,35 euro. Si conferma anche il rialzo del petrolio con il wti vicino a 89 dollari al barile (+1,3%) e il brent oltre 95 dollari (+1,26%). Sul fronte dei cambi l'euro resta forte sul dollaro con cui scambia a 1,018. (ANSA).