Borsa: Milano (+1,3%) corre con le banche

(ANSA) - MILANO, 30 AGO - La Borsa di Milano (+1,3%) corre e indossa la maglia rosa in Europa. A Piazza Affari toniche le banche mentre lo spread tra Btp e Bund prosegue stabile a 229 punti, con il rendimento del decennale italiano che scende al 3,77%.

Nel listino principale si mettono in mostra Generali (+2,2%), dopo aver completato l'acquisizione delle quote di maggioranza delle joint venture di Axa e Affin in Malesia. Bene anche Fineco e Poste (+2,1%), Unipol (+2%).

Tra le banche in luce Intesa (+1,9%), mentre prosegue il programma di riacquisto di azioni proprie. Bene Bper (+1,8%), Banco Bpm (+1,7%) e Unicredit (+1,2%) mentre è in controtendenza Mps (-0,9%). Seduta positiva anche per Amplifon (+1,9%), Recordati (+2,1%) e Campari (+1,9%).

Non si allentano le vendite sui titoli legati all'energia. In flessione Erg (-2,2%), Alerion (-2,1%), Tenaris (-1%) e Saipem (-0,9%). Deboli anche A2a e Iren (-0,2%) mentre sono in rialzo Enel (+0,8%) e Iren (+1,2%). (ANSA).