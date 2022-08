Borsa: Milano (+0,5%) tiene con Europa dopo Wall street

(ANSA) - MILANO, 18 AGO - Mercati azionari del Vecchio continente cauti dopo i dati macro dagli Stati Uniti, che hanno compreso anche le richieste dei sussidi di disoccupazione, e l'avvio incerto di Wall street: la Borsa di Milano sale dello 0,5% con Francoforte in crescita dello 0,4% e Madrid dello 0,2%.

Piatte Londra e Parigi, bene a Mosca l'indice Rtsi in dollari che cresce di due punti percentuali.

Diversi titoli dell'energia russi sono sostenuti dal prezzo del gas, che si mantiene sui massimi sopra i 230 euro al megawattora, con il petrolio che cerca di portarsi su quota 90 dollari al barile. Qualche tensione sui titoli di Stato europei, con lo spread tra Btp e Bund a 224 punti base.

Tra i titoli principali di Piazza Affari, grazie anche ai prezzi degli idrocarburi, Tenaris cresce di oltre il 4%, con Prysmian e Cnh in aumento di quasi due punti percentuali. Qualche vendita su Buzzi, Pirelli e Saipem in calo di circa l'1%. (ANSA).