Borsa: Milano tiene con società energia, giù Tim

(ANSA) - MILANO, 16 AGO - Prima seduta dopo la pausa di Ferragosto in lieve rialzo per Piazza Affari, che si è mossa in linea con l'Europa: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,12% a 22.997 punti, l'Ftse All share in crescita dello 0,10% a quota 25.162.

Nel Vecchio continente bene Madrid che ha concluso in aumento di un punto percentuale, con Francoforte in crescita dello 0,6%, Londra dello 0,4% e Parigi dello 0,3%. Fiacca Amsterdam, scesa di un marginale 0,1%.

Forte Mosca in aumento di oltre due punti percentuali, anche grazie alla corsa del gas, che ha chiuso in rialzo sopra i 225 euro.

Forte tensione sui titoli di Stato, specie italiani: il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi ha concluso a 215 punti contro i 207 di venerdì scorso, con il rendimento del Btp al 3,12%.

I mercati sembrano aspettare i verbali dell'ultima riunione del Federal Open Market Committee (Fomc) della Federal reserve e Piazza Affari è stata sostenuta dai gruppi in qualche modo legati all'energia: A2A è salito del 2,4%, Italgas del 2,3%, Snam del 2,1% e Terna di due punti percentuali. Tra le banche fiacca Unicredit (-1,4%), giù Saipem (-2,6%), con Tim in calo del 3,6% dopo la corsa di venerdì. Scivolata Amplifon, scesa di oltre il 5% finale. (ANSA).